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Бойцы АТО и Приднестровья: скандальные подробности атаки венгерского центра
Появились новые подробности о личностях, которые обвиняются в поджоге Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде
Как заявил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль , среди задержанных по подозрениюв преступлении есть бойцы АТО.
“С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО”, – отметил он.
По словам Москаля, задержанные не принадлежат ни к каким политическим партиям или движениям. Офис они подожгли, исключительно ради денег.
Также уже удалось установить личность организатора – им оказлся житель “Приднестровья”, который сразу после преступления убежал домой.
Москаль утверждает, что он является сотрудников так называемого “Министерства госбезопасности Приднестровья”. По словам губернатора, нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса венгров стоит ФСБ России.
“Российские спецслужбы пытались привлечь для поджога офиса местных “активистов”, и только после того, как это не удалось, привлекли исполнителей из других областей. Так вот, как настоящий Москаль заявляю – ничего у вас не получится! Хр*н вам в рыло, а не “донбасский сценарий” на Закарпатье”, – подчеркнул политик.
Его заявления в целом подтвердил и министр иностранных дел Павел Климкин, который заверяет, что за спекуляциями о “антивенгерских настроениях” в Украине стоят русские.
“Спасибо полиции за активную работу на Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, “привет” всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях”, – заявил министр.
Как известно, 4 февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде. МИД Украины осудило “такие позорные провокации” как нападение на помещение нацменьшинств.
27 февраля на офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде (КМКС) снова напали, но в этот раз установили самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало и привело к пожару.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, скандал, Приднестровье, АТО
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