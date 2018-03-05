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"Газовая война": в "Нафтогазе" озвучили принципиальную позицию
Времена "кабальных условий работы" Украины как транзитера газа прошли, подчеркнул Витренко
В "Нафтогазе" пока не видят достаточных оснований для расторжения контрактов по транзиту газа через Украину – при том, что российский "Газпром" заявил о намерении разорвать контракты с украинской стороной. Об этом рассказал главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"Мы не видим пока оснований для разрыва договора по транзиту. Пояснение со стороны "Газпрома" и предложения по пересмотру контракта и условия разрыва для нас выглядят неприемлемо", – сообщил Витренко.
По его словам, контракт между "Нафтогазом и "Газпромом" предусматривает время на консультации по спорным вопросам до обращения в арбитраж:
- 30 дней консультаций по поставкам Украине газа;
- 45 дней консультаций по транзиту газа через территорию Украины.
"Мы тщательно изучаем информацию. Мы можем со своей стороны подчеркнуть, что... для нас является очень важным сохранение транзита по территории Украины и надежность поставок газа как украинцам, так и европейцам. Любые действия (России по прекращению транзита газа через Украину – Ред.) не будут поддержаны и положительно нами восприняты", – подчеркнул Витренко.
Топ-менеджер "Нафтогаза" также отметил, что Украина, со своей стороны, готова обращаться в Стокгольмский арбитраж, как это предусмотрено договорами с "Газпромом", в случае провала переговоров.
"Наша принципиальная позиция была и остается таковой, что мы хотим привести все наши отношения с "Газпромом" в максимальное соответствие с правилами и нормами Европы. Мы готовы вести переговоры с "Газпромом", а если не договоримся, то обратиться в Арбитраж", – заявил Витренко.
По его словам, Украина уже не вернется к "кабальным" условиям, по которым работала с российским "Газпромом" ранее.
"Мы готовы к конструктивным переговорам с "Газпромом", которые приближают нас к европейским стандартам, а не отдаляют. И подчеркиваем, что времена, когда Украина должна была работать на кабальных условиях, прошли, и возвращаться к этим временам не будем", – резюмировал Витренко.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Газпром, Нафтогаз, газ
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