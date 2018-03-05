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«Газпром» направил «Нафтогазу» уведомление о расторжении контрактов

05.03.2018 16:48
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«Газпром» направил «Нафтогазу» уведомление о расторжении контрактов

Российский газовый монополист ПАО «Газпром» сегодня официально направил уведомление в «Нафтогаз Украины» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Глава российской компании Алексей Миллер сообщил: «Стокгольмский арбитражный суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение в отношении контрактов на поставку и транзит газа с „Нафтогаз Украины“. Таким образом, решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило баланс сторон по данному контракту».

Миллер уточнил: «При этом арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы на Украине. В такой ситуации для „Газпрома“ продолжение действие этих контрактов является экономически не выгодным и не целесообразным. „Газпром“ вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Газпром, Нафтогаз, контракт
 
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