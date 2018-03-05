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Когда в Украине заработает Антикоррупционный суд?
В первый день весны, после двух месяцев оттягивания, парламент в первом чтении наконец принял за основу проект антикоррупционного Суда. За соответствующее решение проголосовали 282 депутата. Теперь у них есть около двух недель, чтобы внести поправки в президентский закон, на основе Конституции и рекомендаций Венецианской комиссии. О чем говорится в законопроекте, выяснил Центр общественного мониторинга и контроля.
Особенности президентского закона
Создание Антикоррупционного суда – одно из ключевых требований МВФ и Всемирного банка для дальнейшей поддержки Украины. Однако этого заключительного звена в сети государственных антикоррупционных органов до сих пор не хватает. И громкие дела, которые расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро, тормозятся. Однако все изменится, когда Верховная Рада примет закон об Антикоррупционном суде.
22 декабря Президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, в котором были учтены выводы Венецианской комиссии. До этого в 2017 году уже было зарегистрировано 2 проекта аналогичного закона – от группы депутатов и главы государства. В Верховной Раде не было консенсуса по этим проектам. Оба их Венецианская комиссия признала несовершенными и рекомендовала разработать новый законопроект от Президента. Именно его Петр Порошенко представил на рассмотрение депутатов в конце прошлого года.
Комментируя свой законопроект, глава государства призвал депутатов как можно быстрее принять документ, причем ключевым моментом он назвал «учет выводов Венецианской комиссии».
Согласно законопроекту, «задачей Высшего антикоррупционного суда является осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципов и процедур судопроизводства с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений, а также судебного контроля за досудебным расследованием этих преступлений». Высший антикоррупционный суд будет рассматривать коррупционные дела, в которых убытки будут превышать 500 прожиточных минимумов (около 900 тыс. грн).
Судьей Высшего антикоррупционного суда может быть гражданин Украины не моложе 35 лет с пятилетним судейским стажем или семилетним адвокатским, научным (в сфере права) или совокупным опытом.
Законопроект не допускает назначение судьей Антикоррупционного суда работников фискальных органов, Антимонопольного комитета или Счетной палаты (если они имеют 10 лет стажа). Также не могут участвовать в конкурсе на эту должность осужденные за коррупцию или фигуранты связанных с коррупцией дел. Кроме того, на должность судьи Антикоррупционного суда не могут претендовать бывшие члены Высшей квалификационной комиссии судей или Высшего совета правосудия, а также руководители политических партий (за последние 5 лет).
Кандидатуры на должности судей Высшего антикоррупционного суда может ветировать Общественный совет международных экспертов, которая будет заменять на время своей деятельности Общественный совет добродетели.
Дискуссия и прогнозы по законопроекту
Разработкой президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде занимались эксперты Анатолий Заяц и Валентин Сердюк, а также «Фонд инноваций и развития». После обнародования текста на сайте парламента ряд антикоррупционных общественных организаций, а также некоторые международные партнеры Украины (в частности, МВФ и Всемирный банк) выступили с критикой проекта закона. По их мнению, новый документ учитывает не все рекомендации Венецианской комиссии.
Активисты считают, что законопроект предоставляет мало полномочий международным донорам в отборе антикоррупционных судей, а также определяет слишком строгие требования к кандидатам и имеет слишком широкую юрисдикцию действия. Однако авторы закона уверяют, что учли пожелания Венецианской комиссии и разрабатывали проект в соответствии с Конституцией Украины.
«Международных экспертов предлагают международные донорские организации, которые поддерживают Украину в антикоррупционных реформах. И если их заключение по конкретной кандидатуре будет отрицательным, то ВККСУ надо будет 11 голосов, чтобы преодолеть это решение. Сама Венецианская комиссия сказала, что должно быть серьезное участие международных экспертов, но это не должно противоречить суверенитету государства», – пояснил основатель «Фонда инноваций и развития» Вашадзе.
По мнению экспертов, все замечания и правки в законопроект можно будет внести в процессе его рассмотрения депутатами. На этом также отмечает председатель Верховной Рады Андрей Парубий и Администрация Президента. По мнению спикера Верховной Рады, вокруг принятия закона в сессионном зале продолжаться дискуссии, но именно в этом и заключается работа депутатов. Например, именно на них глава парламента возлагается задача по уточнению минимального количества судей, которая должна быть выбрана для того, чтобы Антикоррупционный суд начал работу.
«Сегодня проект закона находится в Верховной Раде, поэтому все дискуссии о тех или иных нормах должны проходить в рамках правового поля в украинском парламенте», – считают в Администрации Президента.
Президент Петр Порошенко ожидает, что Высший антикоррупционный суд заработает в следующем году. «Процесс должен завершиться к концу этого года. Надеюсь, у нас будет закон в ближайшие несколько месяцев», – рассказал Порошенко в интервью австрийскому изданию Profil.
Принятие закона о создании Высшего антикоррупционного суда является путем к более эффективной борьбе с коррупцией и к разблокированию финансовой помощи Всемирного Банка нашему государству. Поэтому все: и власть в Украине, и партнеры за рубежом – ожидают, что это произойдет в ближайшее время.
Центр общественного мониторинга и контроля.
Теги: Украина, Донбасс, суд, Антикоррупционный комитет
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