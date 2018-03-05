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Крымчан лишают украинского гражданства: как избежать армии и оставить себе паспорт, озвучена уловка
Эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов рассказал, как жителям оккупированногоКрыма не пополнять ряды российской армии и при этом оставить при себе украинский паспорт
Седов говорит, что Россия совершает сразу два преступления, требуя отказаться от украинского гражданства, а также призывая в свою армию.
“Во-первых, призыв крымчан в российскую армию – это военное преступление. Во-вторых, насильственное принуждение к гражданству – тоже военное преступление, только по другой конвенции – Гаагской. Если российская власть хотела избежать наказания, заставляя призывников подписывать бумаги об отказе от украинского паспорта, то они таким образом, наоборот, дали новые доказательства преступлений”, – утверждает Александр Седов.
Эксперт Крымской правозащитной группы подчеркивает, “с точки зрения законов Украины, это нонсенс” – не может Россия лишать украинского гражданства.
Седов также говорит, что самый простой способ избежать потери паспорта и службы в армии –
не становится на воинский учет, не подписывать никаких заявлений.
“Интересный вопрос обязательств призывников: а если не напишет человек заявление, что с ним сделают? Уголовных или административных наказаний за это не предусмотрено. Не возьмут в армию – и прекрасно. Есть информация, что отказников отправляют в стройбат (строительный батальон – ред.), но это все же лучше, чем пехота или ВДВ для горячих точек”, – уверен эксперт.
Александр Седов настоятельно рекомендует крымчанам не становиться на воинский учет, чтобы не сталкиваться с такими проблемами. Тех, у кого-то есть копия или фотография заявления об отказе от украинского гражданства, правозащитник просит присылать их в Крымскую правозащитную группу, чтобы направить эти документы в Международный уголовный суд.
Напомним, как сообщала юрист Лиля Гемеджи, жителей оккупированного Россией украинского Крыма, которых призывают в российскую армию, заставляют отказываться от украинского гражданства.
Как сообщала ранее Politeka, в аннексированом Крыму российские оккупанты начали проверки членов Украинского культурного центра. Кроме того, в Крыму типографии отказываются печатать издание Украинского культурного центра “Крымский поприще”, публикуемое на украинском языке. Причиной для такого отказа является обращение местных правоохранителей и отнесения издания к экстремистским.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Крым.Реалии
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, гражданство
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