Крымчанам грозит тюрьма из-за путинских выборов, озвучены подробности

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Гражданам РФ за участие в организации и проведении выборов тоже ничего хорошего не светит
Украинцев, проживающих в оккупированном Крыму, предупредили об ответственности за участие в российских выборах, сообщает Крым.Реалии ТВ.
Прокуратура Автономной Республики Крым напомнила украинцам, что участие в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму влечет за собой ответственность по статье “государственная измена” Уголовного кодекса Украины.
Об этом заявил заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.
“Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15-ти лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление”, – напомнил Удовиченко.
В прокуратуре говорят, что гражданам РФ за участие в организации и проведении выборов в Крыму также грозит уголовная ответственность. Их могут обвинить в захвате государственной власти и посягательстве на территориальную целостность Украины.
Ранее прокуратура Крыма обратилась к жителям полуострова с призывом не принимать участие в организации выборов президента РФ.
Прокуратура АРК может привлечь к ответственности 10 тыс. членов избирательных комиссий, которые отвечают за организацию российских выборов на оккупированном полуострове.
Отметим, что выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года – как раз в годовщину аннексии Крыма.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Крым, выборы президента
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