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LOBODA беременна от солиста Rammstein
05.03.2018 12:31
Украинская певица Светлана Лобода, недавно попросившая о поддержке в России, беременна от солистка культовой немецкой рок-группы Rammstein ("Рамштайн") Тилля Линдеманна.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский таблоид Super, журналистам которого якобы удалось выяснить, что певица находится на седьмом месяце беременности.
Как стало известно ранее, Светлана Лобода и Тилль Линдеманн познакомились в прошлом году на фестивале "Жара" в Баку, тогда певица похвасталась своим подписчикам в Instagram новым звездным товарищем.
Светлане Лободе сегодня 35 лет, она не замужем, воспитывает дочь. Что же касается Линдеманна, в свои 57 музыкант уже дважды отец, у Линдеманна две дочери от разных браков.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, беременность, Лобода, певица
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