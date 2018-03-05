По цене мяса: национальное блюдо украинцев подорожало в два раза

05.03.2018 19:20

Стало известно, что индекс украинских вареников резко взлетел вверх.

Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Так, за год приготовление национального блюда с мясом подорожало на 45%, а с картофелем на 28%.

“Украинские вареники с картофелем, поджаркой и сметаной за год подорожали 10,3 грн., или на 28%, с 37,2грн. в прошлом году в 47,5грн. в 2018 году, а национальное бдюдо с мясом на 35,5 грн, или на 45%. В 2017 году лакомство украинцев стоило 79,8 грн, а в 2018 году – 115,3 грн, – сообщает эксперт.

По словам Дорошенко, ингредиенты для приготовления вареников с мясом по простейшему рецепту по состоянию на январь 2018 года стоили: 800 г муки – 7,6 грн. 300 г свинины – 35,5 грн. 300 г говядины – 38,7 грн 50 г сливочного масла – 9 грн. 150 г лука и сала соответственно 0,9 грн и 10,8 грн. 250 г сметаны – 12,8 грн.

“По той же официальной статистике в январе 2017 года: 800 г муки стоило 7,1 грн. 300 г свинины – 21,3 грн. 300 г говядины – 27,4 грн. 50 г сливочного масла – 6,9 грн. 150 г лука и сала соответственно 0,7 грн. и 6,1 грн. 250 г сметаны – 10,3 грн”, – констатирует Дорошенко.

Как отмечает эксперт, вареники традиционно отождествляют с Луной, потому что они похожи на нее по форме и наши предки использовали их как жертвенную еду. Украинцы верили, что вареники должны магическое значение. А во время жатвы вареники ели как ритуальное кушанье.

Напомним, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что за 2017 год индекс молочной корзины вырос на 17%.

“Все молочные изделия за год подорожали от 6% до 37%, а именно: молоко – на 37%, масло сливочное – на 29%, сметана – 24%, сыр мягкий – на 6%. По сравнению с прошлым годом сметана прибавила в цене 10 гривен за килограмм, масло сливочное – 8 гривен/200 грамм, молоко – 6 гривен/литр, мягкий сыр – 5 гривен/килограмм”, – сказано в сообщении.

Источник: https://donpress.com