Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Саакашвили примет участие в президентских выборах

05.03.2018 15:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Саакашвили примет участие в президентских выборах

Лидер "Единого национального движения" Михаил Саакашвили, находясь в Амстердаме, решил принять участие в выборах президента Грузии в качестве кандидата от оппозиции. Он призвал своих соратников провести переговоры с рядом партий, передают Вести со ссылкой на Интерфакс.

По словам одного из лидеров данного оппозиционного движения Ники Мелиа, консультации с другими партиями уже начались. Что это за переговоры, и с какими партиями они проходят, политик не уточнил.

Саакашвили попытается сместить миллиардера и бывшего премьера-министра Грузии Бидзину Иванишвили. По некоторым оценкам, именно этот человек является единственным реальным правителем страны.

"Мы должны вернуться во власть уже в 2018 году. Как мы это сделаем? Мы должны выиграть президентские выборы и обрушить правление Иванишвили, обрушить его феодальный двор", - заявил Саакашвили.

Отметим, что вся оппозиция Грузии не получила на состоявшихся в 2016 году парламентских выборах и одного процента голосов избирателей. Представители более крупных оппозиционных партий не хотят сотрудничать с Саакашвили и его партией.

Напомним, лидер "Руху нових сил", депортированный из Украины Михаил Саакашвили предложил провести 18 марта всеукраинский мирный марш. Такую дату опальный для Банковой политик выбрал, чтобы "хорошо подготовиться и не дать осечку".

Напомним, что по факту сноса палаточного городка под зданием Верховной Рады в Киеве в управления полиции доставили 111 человек.

На четырех из них составлены административные материалы, еще с 8 общаются правоохранители. По факту насилия в отношении сотрудников полиции начато уголовное производство.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, выборы президента, Саакашвили
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх