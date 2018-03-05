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Саакашвили примет участие в президентских выборах
Лидер "Единого национального движения" Михаил Саакашвили, находясь в Амстердаме, решил принять участие в выборах президента Грузии в качестве кандидата от оппозиции. Он призвал своих соратников провести переговоры с рядом партий, передают Вести со ссылкой на Интерфакс.
По словам одного из лидеров данного оппозиционного движения Ники Мелиа, консультации с другими партиями уже начались. Что это за переговоры, и с какими партиями они проходят, политик не уточнил.
Саакашвили попытается сместить миллиардера и бывшего премьера-министра Грузии Бидзину Иванишвили. По некоторым оценкам, именно этот человек является единственным реальным правителем страны.
"Мы должны вернуться во власть уже в 2018 году. Как мы это сделаем? Мы должны выиграть президентские выборы и обрушить правление Иванишвили, обрушить его феодальный двор", - заявил Саакашвили.
Отметим, что вся оппозиция Грузии не получила на состоявшихся в 2016 году парламентских выборах и одного процента голосов избирателей. Представители более крупных оппозиционных партий не хотят сотрудничать с Саакашвили и его партией.
Напомним, лидер "Руху нових сил", депортированный из Украины Михаил Саакашвили предложил провести 18 марта всеукраинский мирный марш. Такую дату опальный для Банковой политик выбрал, чтобы "хорошо подготовиться и не дать осечку".
Напомним, что по факту сноса палаточного городка под зданием Верховной Рады в Киеве в управления полиции доставили 111 человек.
На четырех из них составлены административные материалы, еще с 8 общаются правоохранители. По факту насилия в отношении сотрудников полиции начато уголовное производство.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, выборы президента, Саакашвили
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