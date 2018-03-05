Синоптики порадовали «теплым» прогнозом погоды

05.03.2018 20:57

В соответствии с информацией сайта Погода УНИАН, на текущей неделе в Украине ожидается потепление, пройдут дожди и снег, передает replyua.net.

Та, завтра, 6 марта, в Украине временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и потеплеет. На севере до -10 мороза. В среду, 7 марта, почти во всех регионах страны ожидаются дожди и снег. Ожидается повышение температуры ночью до 4 мороза – 2 тепла, днем до 0-5 тепла, на юге и крайнем западе 6-10 тепла; в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях ночью 4-10 мороза, днем от 4 мороза до 1 тепла.



В четверг, 8 марта осадков не ожидается. В ночные часы по стране -5…+1, днем на юге до +13. В пятницу, 9 марта, обойдется почти без осадков. На востоке до -7 мороза, в остальных регионах -8...0.



В субботу и воскресение, 10 и 11 марта в Украине местами пройдет снег. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -7 мороза, на остальной территории -6 …+1. Днем температура по стране 0..+11. В воскресенье ночью на востоке до -6 мороза, днем в Украине от -2 до +13 тепла.