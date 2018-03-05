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У Путина ответили на газовые споры между «Газпромом» и «Нафтогазом»

05.03.2018 18:11
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У Путина ответили на газовые споры между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» намерен защищать свои интересы в споре с НАК «Нафтогаз».

Так, Песков отметил: «Все-таки сейчас ситуация подлежит урегулированию в юридической плоскости, и занимаются юристы компании нашей, я имею в виду „Газпром“. Поэтому какие-то здесь комментарии были бы излишни».

По его словам, позиция «Газпрома» последовательна.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Газпром, Путин, Нафтогаз
 
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