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У сборной Украины забрали медаль чемпионата мира по легкой атлетике
Наша эстафетная команда проиграла апелляцию британкам
Не долго радовались украинские поклонники легкой атлетики бронзовой медали нашей женской эстафетной команды.
В забеге 4х400 м украинская сборная в составе Татьяны Мельник, Катерины Климюк, Анны Рижиковой и Анастасии Брызгиной заняла пятое место. Однако после финиша за нарушение правил судьи дисквалифицировали сборную Ямайки, которая прибежала второй.
А затем была наказана и команда Великобритании. На передаче эстафеты Ханна Уильямс наступила на пятку Катерине Климюк и сняла с нее шиповку. Тренерский штаб сборной Украины подал протест, который был удовлетворен. Поэтому наша команда переместилась на третью позицию.
Но британки не согласились с таким решением и подали встречные протест, которые также удовлетворили и забрали бронзовые медали у Украины в пользу Британии.
Чемпионками стали американки, а "серебро" у Польши.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, спорт, легкая атлетика
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