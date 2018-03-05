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Украина подаст заявку на членство в НАТО уже в этом году

05.03.2018 19:40
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Украина подаст заявку на членство в НАТО уже в этом году

Уже в этом году Украина подаст заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Как передает replyua.net, такое заявление в прямом эфире Эспресо.TV озвучила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. «Я думаю, что подача заявки на вступление в НАТО – только вопрос времени. Возможно, нам нужно это сделать за несколько месяцев до того, как состоится саммит Альянса», - отметила она. Также чиновница добавила, что если для этого нужно четкое письменное обращение, украинская сторона укажет свое намерение в официальной переписке с Альянсом.

«Для того, чтобы они знали, что у нас есть такая стратегическая цель, не нужно специального письма. У нас уже определена цель. Если такая необходимость есть, значит, все будет сделано», – пояснила она.

Однако до того, как получить план действий относительно членства, Украина еще должна выполнить собственную работу. Поэтому каждый год в стране проводятся национальные программы, которые также выполняли страны в рамках плана членства в НАТО. 



Теги: Украина, Донбасс, НАТО
 
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