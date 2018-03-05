Украинцам опять пересчитают субсидии

05.03.2018 17:35

Всем украинским гражданам в следующем месяце пересчитают субсидии. Как передает replyua.net, во время расчета скидки будет приниматься во внимание доход за прошедшие шесть месяцев, что приведет к сокращению размеров субсидий для пенсионеров, а также для граждан, которые получают минимальные зарплаты.



В процессе перерасчета субсидий будет учтен размер дохода семьи с октября 2017-го по апрель текущего года. Исходя из постановления Кабмина, размер субсидии будет учитывать доход за два квартала, которые предшествовали месяцу назначения скидки. Это означает, что значительно сократится размер субсидий для пенсионеров, а также украинцев, которые получают минимальные зарплаты



Например, семья из двух пенсионеров до осовременивания пенсий в общей сложности получала доход в 3 тысячи гривен и платила за коммуналку с субсидией максимум 415 грн. В среднем пенсии украинцам подняли на 400−500 грн. Таким образом, совокупный доход этой же семьи в этом году может составить уже 4 тысячи гривен, поэтому за коммунальные услуги в таком случае придется платить уже 705 грн. К тому же, «урежут» скидки украинцам с минимальными зарплатами и всем, у кого вырос доход, по сравнению с началом 2017 года.