- "Газовая война": в "Нафтогазе" озвучили принципиальную позицию21:42
- В Дружковке трамвай сошел со скользких рельсов21:25
- Захарченко создал «комиссию» для проверки «минугля ДНР»21:13
- Синоптики порадовали «теплым» прогнозом погоды20:57
- Боевики продолжают нарушать перемирие, ранен боец ВСУ - штаб АТО20:42
- Украинцам снова пересчитают пенсии: кого коснутся изменения20:15
- Суд вновь арестовал недвижимость сына Авакова19:57
- Украина подаст заявку на членство в НАТО уже в этом году19:40
- По цене мяса: национальное блюдо украинцев подорожало в два раза19:20
- В центре Донецка взорвался автомобиль: есть жертвы19:00
Украинцам снова пересчитают пенсии: кого коснутся изменения
Кабмин намерен изменить механизм начисления пенсий для украинцев
Так, Минсоцполитики хочет увеличение роли стажа работы по сравнению с размером заработной платы при начислении пенсии тем пенсионерам, которые имеют большой стаж работы.
“Подготовка ко второму этапу пенсионной реформы, который будет реализовываться в 2019 году, требует нейтрализации сегодняшних дисбалансов, которые обнаружила реформа на первом этапе. Скажем, это касается тех пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 года получились невысокими, поскольку второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания – получаемая за свою работу зарплата, оказалась не высокой”, – сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
Чиновник отметил, что для этой категории пенсионеров министерство продумывает механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы. При этом не уточняется, для какого именно стажа работы будет применяться такой механизм.
По словам министра, сейчас также готовятся законодательные изменения, по которым стаж будет досчитываться автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.
Напомним, Министерство социальной политики Украины готовит изменения в пенсионное законодательство.
“Люди работали, им назначили пенсию, и они дальше начали работать, потом уволились, приходят, и им доначисляют стаж и коэффициент, который они заработали, добавляют к этому. Если у них заработная плата была меньше, чем до момента назначения пенсии, у них еще и падает коэффициент”, – объяснил Рева.
По его словам, правительство готовит законодательные изменения для того, чтобы определить, что стаж доначисляется автоматически, а коэффициент заработка по желанию. Министр говорит, что людям с большим коэффициентом будут его добавлять.
Также украинские пенсионеры получат пенсии с начала прекращения выплат на оккупированных территориях. Однако пенсионеры получат все деньги только после освобождения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, пенсия
- В Донецке - последние приготовления перед визитом Януковича и Медведева. "Эксподонбасс" обыскивают собаки (ФОТО)
- 2010-й год. Нас ждут выборы, Олимпиада, юбилей Победы и еще много интересного!
- Итоги голосования в Донбассе. Регионалы считают выборы честными, а бютовцы уже "напрягают" юристов
- Из пяти новых губернаторов - трое "донецкие"!
- Кузьма о лидерах Евромайдана: "Видно, що дядьки не шарять"
- Герман собралась в суд, который будет ее увольнять
- В Дружковке трамвай сошел со скользких рельсов21:25
- Захарченко создал «комиссию» для проверки «минугля ДНР»21:13
- Боевики продолжают нарушать перемирие, ранен боец ВСУ - штаб АТО20:42
- В центре Донецка взорвался автомобиль: есть жертвы19:00
- Боевика "ДНР", воевавшего под Мариуполем, осудили условно16:58
- Боевики нарушили перемирие, несмотря на договоренности: карта АТО14:52
- Нынешние главари ОРЛО боятся «диверсантов Плотницкого» больше «укрДРГ»13:55
- Переселенцы могут получить социальную стипендию12:15
- Боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО: у ВСУ без потерь11:58
- Паника в рядах поклонников «ЛДНР»: Россия сворачивает «республики». «Лагеря построены»10:32
- Чи можна розігрівати їжу у пластиковому посуді?22:18
- "Газовая война": в "Нафтогазе" озвучили принципиальную позицию21:42
- В Дружковке трамвай сошел со скользких рельсов21:25
- Захарченко создал «комиссию» для проверки «минугля ДНР»21:13
- Синоптики порадовали «теплым» прогнозом погоды20:57
- Боевики продолжают нарушать перемирие, ранен боец ВСУ - штаб АТО20:42
- Как бросить курить за пять дней: новая методика20:31
- Украинцам снова пересчитают пенсии: кого коснутся изменения20:15
- Суд вновь арестовал недвижимость сына Авакова19:57
- Украина подаст заявку на членство в НАТО уже в этом году19:40
- Чи можна розігрівати їжу у пластиковому посуді?22:18
- Как бросить курить за пять дней: новая методика20:31
- Назван лучший фрукт для снижения артериального давления18:46
- Что делать при простуде: важные правила13:38
- 5 дельных советов начинающим фрилансерам09:45
- 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать после еды08:50
- Как бороться с весенним авитаминозом: действенные способы08:10
- Как переселенцам получить субсидию: максимально полный рассказ с важными ссылками15:48
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- В Донецк согнали бронетехнику
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- Что боевики "ДНР" скрывают в Седово?
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Смертоносный эшелон пришел на Донбасс из РФ
- Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- Рева рассказал о пенсиях для ВПЛ и жителей ОРДЛО
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?