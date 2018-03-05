Украинцам снова пересчитают пенсии: кого коснутся изменения

05.03.2018 20:15

Кабмин намерен изменить механизм начисления пенсий для украинцев

Так, Минсоцполитики хочет увеличение роли стажа работы по сравнению с размером заработной платы при начислении пенсии тем пенсионерам, которые имеют большой стаж работы.

“Подготовка ко второму этапу пенсионной реформы, который будет реализовываться в 2019 году, требует нейтрализации сегодняшних дисбалансов, которые обнаружила реформа на первом этапе. Скажем, это касается тех пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 года получились невысокими, поскольку второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания – получаемая за свою работу зарплата, оказалась не высокой”, – сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Чиновник отметил, что для этой категории пенсионеров министерство продумывает механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы. При этом не уточняется, для какого именно стажа работы будет применяться такой механизм.

По словам министра, сейчас также готовятся законодательные изменения, по которым стаж будет досчитываться автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.

Напомним, Министерство социальной политики Украины готовит изменения в пенсионное законодательство.

“Люди работали, им назначили пенсию, и они дальше начали работать, потом уволились, приходят, и им доначисляют стаж и коэффициент, который они заработали, добавляют к этому. Если у них заработная плата была меньше, чем до момента назначения пенсии, у них еще и падает коэффициент”, – объяснил Рева.

По его словам, правительство готовит законодательные изменения для того, чтобы определить, что стаж доначисляется автоматически, а коэффициент заработка по желанию. Министр говорит, что людям с большим коэффициентом будут его добавлять.

Также украинские пенсионеры получат пенсии с начала прекращения выплат на оккупированных территориях. Однако пенсионеры получат все деньги только после освобождения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Источник: Politeka