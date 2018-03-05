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В Раде признали необходимость доработки пенсионной реформы

05.03.2018 13:02
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В Раде признали необходимость доработки пенсионной реформы

Поскольку реформа пенсионной системы не принесла ощутимых результатов, ее нужно изменить. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом заявил представитель «Народного фронта» и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Драюк.

«До сегодняшнего дня наш комитет пока не получал конкретных законопроектов от министерства социальной политики в части изменения начисления пенсий. В связи в этим пока что все заявления министра Андрея Ревы – не более, чем обещания на словах. Однако то, что мы должны менять пенсионное законодательство, это совершено точно», - заявил он. Также парламентарий добавил, что ранее принятые недавно изменения в части начисления пенсий и их повышения не увенчались ожидаемым результатом.

«Только практика начисления пенсий покажет, как будут обстоять дела, поскольку ранее принятое решение о повышении пенсий на сегодняшний день не принесло ожидаемых позитивных результатов, да и сам Рева это признал и это заметили пенсионеры. Поэтому законодательство нужно менять, чтобы пенсии были справедливыми», - считает Драюк. 



Теги: Донбасс, пенсионная реформа, Верховная Рада
 
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