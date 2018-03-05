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В Украине меняются правила получения «налички» в банках: что надо знать
Украинским банкам разрешили выдавать гражданам наличные средства через кассу без наличия паспорта, передает Политека.
Об этом журналисты со ссылкой на руководителя департамента финансового мониторинга Национального банка Игоря Березы.
Теперь банки будут собирать все сведения о человеке, необходимые для его верификации. Поэтому проводить повторное обследование при получении средств через кассу при помощи паспорта будет необязательно.
«Важно отметить, что банковское законодательство не содержит требований по части обязательного предоставления паспорта гражданина Украины (или другого документа, подтверждающего личность) в таких случаях», – говорится в разосланном разъяснении украинским банкам.
Уточним, что согласно действующим нормам, украинцы не смогут получать средства через других людей, поскольку передача третьим лицам биометрического паспорта будет запрещена.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, банк, ПриватБанк
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