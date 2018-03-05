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Витренко: «После решения Газпрома Украина закупает газ, который в четыре раза дороже российского»

05.03.2018 10:15
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После того, как Газпром решил разорвать все контракты, Украине придется закупать газ, который ровно в четыре раза дороже российского. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Юрий Витренко, коммерческий директор Нафтогаза. 

«За сутки «Нафтогаз» заменил газ, который должен поставляться от «Газпрома» на газ из Европы. Газ в эти дни в Европе стоил $1 тыс., то есть в четыре раза больше, чем по контракту с «Газпромом», - пишет Витренко. По его словам, Украина слезла с газовой иглы России, а Газпром из-за своего решения оказался в ловушке. «Мы сейчас имеем юридическую возможность требовать с «Газпрома» компенсацию убытков из-за срыва поставок газа с их стороны. Разница между ценой по контракту с «Газпромом» и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть нам компенсирована «Газпромом», - считает Витренко. 

Напомним, что ранее украинские власти заявляли о том, что Украина не покупает российский газ с осени 2015 года. Также они уверяли, что газ из Европы приобретается по более выгодной цене, нежели российский газ. 



Теги: Донбасс, Газпром, Нафтогаз, газ
 
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