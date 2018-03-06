Янукович имел право звать войска Путина в Украину — заявление экс-главы МИД

06.03.2018 15:16

Беглый экс-президент Виктор Янукович имел право проводить любые переговоры относительно ввода иностранных войск в Украину, но окончательное решение было за Верховной Радой.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Леонид Кожара в Оболонском райсуде Киева, где выступает свидетелем защиты, во время допроса по делу о госизмене Януковича, передает Обозреватеь.

Сначала Кожара ответил, что Янукович, как президент имел право проводить любые переговоры по своему усмотрению без предварительного согласования.

Но на повторный вопрос прокуроров, имел ли он право просить вводить российские войска в Украину и использовать их против украинцев отметил, что экс-президент имел право "предложить", но окончательное решение на использование иностранных войск на территории государства должна была принять Верховная Рада.

На вопрос прокурора, посещали ли международные делегации Киев в феврале 2014 года, Кожара ответил, что "в то время в Украину приезжало много иностранных делегаций в рамках различных соглашений".

Он отметил, что таких визитов были десятки.

На вопрос, известно ли ему, где находился Янукович 22 февраля 2014 года Кожара ответил, что ему об этом ничего не известно и последний раз он общался с ним по телефону 21 ноября 2013 года.

Также Кожара признал, что территория Крыма является аннексированной, но добавил, что не знает, применяла Россия войска для аннексии, была ли проведена РФ полицейская и другие военные миссии на полуострове в феврале-марте 2014 года.

"Я хотел бы, чтобы прокуроры ответили на этот вопрос", - сказал экс-министр МИД.

На большинство вопросов Кожара так и не ответил, поскольку длительное время допроса было потрачено на споры между адвокатами и прокурорами.