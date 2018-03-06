Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Клиенты ПриватБанка могут потерять свои деньги

06.03.2018 20:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Клиенты ПриватБанка могут потерять свои деньги

Все клиенты ПриватБанка рискуют потерять свои деньги, используя сервисы национализированного финучреждения
Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Гороховский.
Он утверждает, что если клиенты пользуются клиент-банком с обычного компьютера, то рискуют стать жертвой мошенников, которые похитят их деньги. Также Гороховский говорит, что пользователи системы Приват24 когда-то потеряют свои средства.
“Если вы не пользуетесь компьютером, а у вашего банка есть компьютерная версия клиент-банка, то у вас тоже рано или поздно украдут деньги. Вы перейдете по какой-то фишинговой ссылке, подхватите какой-то вирус или червя, у вашего банка будет какой-то сбой с утечкой клиентских данных, вам перезвонит “служба безопасности” и выведает SMS для входа и еще 100500 других вариантов, но это, к сожалению, рано или поздно произойдет”, – заявил банкир.
Гороховский утверждает, что до национализации в ПриватБанке фиксировали сотни случаев компрометации клиентских счетов в версии Приват24 для ПК. Он считает, что после национализации финучреждения ситуация с безопасностью системы Приват24 не улучшилась.
“Могу только представить, что происходит у коллег из других банков с девственными аутсорсинговыми системами ИТ-безопасности. Сейчас вы читаете это и думаете, что с вами это уж точно не случится. Вы заблуждаетесь”, – подытожил Гороховский.



Теги: Донбасс, деньги, ПриватБанк, потеря
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх