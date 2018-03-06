Опубликовано видео ДТП с участием президентского кортежа (ВИДЕО)

06.03.2018 15:45

Сайт "Страна" опубликовал видео инцидента в центре Киева, когда президентский кортеж сбил пожилого мужчину. ДТП произошло во вторник, 6 марта, на пересечении улиц Шелковичная и Институтская.