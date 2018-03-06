Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Опубликовано видео ДТП с участием президентского кортежа (ВИДЕО)

06.03.2018 15:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опубликовано видео ДТП с участием президентского кортежа (ВИДЕО)

Сайт "Страна" опубликовал видео инцидента в центре Киева, когда президентский кортеж сбил пожилого мужчину. ДТП произошло во вторник, 6 марта, на пересечении улиц Шелковичная и Институтская.



Теги: президент, Киев, пенсионер, ДТП, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх