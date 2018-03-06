Резонансное ДТП: президентский кортеж сбил беспомощного дедушку в центре Киева

06.03.2018 12:51

Автомобильный кортеж президента Украины совершил наезд на пожилого пешехода в центре Киева - пострадавший получил травмы средней тяжести. Сегодня, 6 марта, около 11:45 на пересечении улиц Шелковичной и Институтской в Киеве произошло ДТП с участием президентского кортежа, передает "Диалог.UA".

Отмечается, что автомобиль из кортежа Петра Порошенко сбил пожилого мужчину. Машина, совершившая наезд, осталась на месте происшествия, а другие - продолжили движение. Известно, что мужчина, которого сбили, серьезно пострадал. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую. В данный момент на месте ДТП работают полицейские, сотрудники Управления госохраны. Медики госпитализировали пострадавшего дедушку, отметив, что мужчина получил травмы средней тяжести.