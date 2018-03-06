Стало известно, сколько в Украине миллионеров

06.03.2018 22:29

В Украине насчитали больше 700 миллионеров. Доходы в размере более 1 млн грн уже задекларировали 742 человека. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“По состоянию на 1 марта 2018 года гражданами подано почти 75 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет 8,1 млрд грн, что на 2,1 млрд грн, или на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы в сумме свыше 1 млн грн, полученные в течение 2017 года, задекларировали 742 человека. Это почти в два раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Наибольшее количество таких лиц насчитывается в Киеве — 291 человек, или 40% от общего количества”, - говорится в сообщении.

Наиболее активно свои доходы декларируют граждане в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях и городе Киеве.