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Стало известно, сколько в Украине миллионеров
В Украине насчитали больше 700 миллионеров. Доходы в размере более 1 млн грн уже задекларировали 742 человека. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“По состоянию на 1 марта 2018 года гражданами подано почти 75 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет 8,1 млрд грн, что на 2,1 млрд грн, или на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Доходы в сумме свыше 1 млн грн, полученные в течение 2017 года, задекларировали 742 человека. Это почти в два раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Наибольшее количество таких лиц насчитывается в Киеве — 291 человек, или 40% от общего количества”, - говорится в сообщении.
Наиболее активно свои доходы декларируют граждане в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях и городе Киеве.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, декларация, миллионер, ГФС, доходы
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