Украине о НАТО думать рано

06.03.2018 15:57

Украинские стандарты пока не соответствуют натовским

Тех стандартов, что требуются в НАТО, у Украины нет. Имеющаяся подготовка позволяет лишь говорить о сотрудничестве, а не о вступлении в НАТО. Также не стоит забывать, что внутри Украины есть военный конфликт, который также является очень большим препятствием. Кроме того, как утверждают иностранные эксперты, не стоит забывать и о высоком уровне коррупции и теневых отношениях, процветающих в Украине. Поэтому в ближайшие годы вряд ли мы сможем подать заявку на вступление в Альянс. Особенно, если учесть, что ряд стран-участников Альянса высказываются довольно резко против такого формата, исходя из своих соображений.

Что же касается подобных заявлений, то они больше несут политический характер, направленный на поддержку в Европе. Но не всегда желаемое соответствует действительности. Еще много вопросов и по линии обороны, а самое главное – это продвижение реформ, искоренение коррупции, реализации программ по уничтожению теневых отношений, в том числе, и с Россией. Пока все это будет существовать, Украину в НАТО не допустят. Об этом говорят на всех форумах – и в США, и в Берлине, и в Брюсселе, и в Мюнхене.

Источник korrespondent.