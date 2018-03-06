- Стало известно, сколько в Украине миллионеров22:29
- Украинская сторона передала ОРДО тело бойца «ДНР»21:32
- Большинство переселенцев никогда не вернутся и не будут восстанавливать Донбасс21:09
- Клиенты ПриватБанка могут потерять свои деньги20:04
- На проспекте Победы в Киеве перевернулся военный броневик 18:29
- Украине о НАТО думать рано15:57
- Опубликовано видео ДТП с участием президентского кортежа (ВИДЕО)15:45
- Янукович имел право звать войска Путина в Украину — заявление экс-главы МИД15:16
- Ветераны АТО: «Власть в Украине сменится, и нас посадят за убийства жителей Донбасса»14:40
- "Выполнение "Минска" равно расформированию псевдореспублик "Л/ДНР" - Волкер жестко ответил всем недовольным российским оккупантам14:19
Украине о НАТО думать рано
Украинские стандарты пока не соответствуют натовским
Тех стандартов, что требуются в НАТО, у Украины нет. Имеющаяся подготовка позволяет лишь говорить о сотрудничестве, а не о вступлении в НАТО. Также не стоит забывать, что внутри Украины есть военный конфликт, который также является очень большим препятствием. Кроме того, как утверждают иностранные эксперты, не стоит забывать и о высоком уровне коррупции и теневых отношениях, процветающих в Украине. Поэтому в ближайшие годы вряд ли мы сможем подать заявку на вступление в Альянс. Особенно, если учесть, что ряд стран-участников Альянса высказываются довольно резко против такого формата, исходя из своих соображений.
Что же касается подобных заявлений, то они больше несут политический характер, направленный на поддержку в Европе. Но не всегда желаемое соответствует действительности. Еще много вопросов и по линии обороны, а самое главное – это продвижение реформ, искоренение коррупции, реализации программ по уничтожению теневых отношений, в том числе, и с Россией. Пока все это будет существовать, Украину в НАТО не допустят. Об этом говорят на всех форумах – и в США, и в Берлине, и в Брюсселе, и в Мюнхене.
Источник korrespondent.
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, стандарт
- США заинтересованы во вступлении Украины в НАТО – Парубий
- РЕЦЕПТ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ НА ДОНБАССЕ ОТ БЫВШЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ НАТО
- В США объяснили, почему Россия так переживает из-за центра ВМС в Украине
- Украинцам рассказали, чем кормят солдат НАТО
- Радиокомплекс России в Крыму малоэффективен - СМИ
- Муженко: В США хотят расширить военное сотрудничество с Украиной
- В «ДНР» рассказали о «зверствах» Правого сектора22:10
- Украинские силовики готовят провокации по указанию ЦРУ, заявили в ДНР у Захарченко21:50
- Украинская сторона передала ОРДО тело бойца «ДНР»21:32
- Большинство переселенцев никогда не вернутся и не будут восстанавливать Донбасс21:09
- На Донбассе за время конфликта перемирия объявлялись 12 раз20:48
- Боевики обстреляли Луганское из гранатометов несмотря на перемирие19:12
- Порошенко готов назначить командующего Объединенными силами и назначить дату старта операции на Донбассе18:49
- На Донбассе в районе линии фронта прогремел мощный взрыв: соцсети сообщают о крупной взрывной волне17:46
- Шо, опять? В «ДНР» нет роуминга с «ЛНР»17:19
- Захарченко поручил Павленко, Дикому и Тимофееву проверить "минугля ДНР"16:35
- Стало известно, сколько в Украине миллионеров22:29
- В «ДНР» рассказали о «зверствах» Правого сектора22:10
- Украинские силовики готовят провокации по указанию ЦРУ, заявили в ДНР у Захарченко21:50
- Украинская сторона передала ОРДО тело бойца «ДНР»21:32
- Большинство переселенцев никогда не вернутся и не будут восстанавливать Донбасс21:09
- На Донбассе за время конфликта перемирия объявлялись 12 раз20:48
- 8 марта – праздник или нет?20:22
- Клиенты ПриватБанка могут потерять свои деньги20:04
- Почему кошки «мнут» человека лапками перед сном?19:35
- Боевики обстреляли Луганское из гранатометов несмотря на перемирие19:12
- 8 марта – праздник или нет?20:22
- Почему кошки «мнут» человека лапками перед сном?19:35
- Как самостоятельно распознать воспаление легких17:26
- Небесна сотня в труні перевернулася: легалізація «тітушок» обурила українців16:52
- Бойові дії на Донбасі можуть затягнутися до 2030 року – Арестович16:16
- Названы семь "золотых" правил хорошего зрения14:04
- Кому Жебривский «возвращает» Донбасс? ВИДЕО13:22
- Чьи пушки лучше: американские или российские?12:17
- Чи можна розігрівати їжу у пластиковому посуді?22:18
- Как бросить курить за пять дней: новая методика20:31
- В Донецк согнали бронетехнику
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- Что боевики "ДНР" скрывают в Седово?
- Смертоносный эшелон пришел на Донбасс из РФ
- Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса
- Рева рассказал о пенсиях для ВПЛ и жителей ОРДЛО
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?
- Появились фото и подробности взрыва, напугавшего Донецк
- Паника в рядах поклонников «ЛДНР»: Россия сворачивает «республики». «Лагеря построены»