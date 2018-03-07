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Боевики ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР» при покупке недвижимости
В оккупированном Луганске боевики заставляют получать «паспорта ЛНР» при покупке квартир или домов.
Местные жители отмечают: «Придумали „новшество“, чтобы увеличить поток желающих получать эти бумажки. Сделку не оформляют, если нет паспорта».
Местный риэлтор отметил, что скупают недвижимость из глубинки, те «кто мечтал когда-то жить в Луганске, когда квартиры стоили от $ 30 тыс. Это жители Краснодона, Алчевска, Антрацита, но есть и те, кто живет на подконтрольных Украине территории, например, Беловодск».
Кроме того, риэлтор добавил, что большинство сделок сейчас оформляют в оккупированном Луганске: «Некоторые продают по доверенности, чтобы не рисковать, другие боятся, что им в украинском паспорте поставят печати при выписке ЛНР».
Кроме того, одна из луганчанок добавила, что желающих получать фейковые документы в ее окружении немного: «Украинский паспорт здесь — гарантия хоть каких-то прав».
Она уточнила, что есть и те, «кто любит „русский мир“ и легко прощается с украинским паспортом, так как, по их словам, „ЛНР-вский“ дает преимущества якобы работы в Москве».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, паспорт, ЛНР, ОРДЛО
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