Боевики ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР» при покупке недвижимости

07.03.2018 10:40

В оккупированном Луганске боевики заставляют получать «паспорта ЛНР» при покупке квартир или домов.

Местные жители отмечают: «Придумали „новшество“, чтобы увеличить поток желающих получать эти бумажки. Сделку не оформляют, если нет паспорта».

Местный риэлтор отметил, что скупают недвижимость из глубинки, те «кто мечтал когда-то жить в Луганске, когда квартиры стоили от $ 30 тыс. Это жители Краснодона, Алчевска, Антрацита, но есть и те, кто живет на подконтрольных Украине территории, например, Беловодск».

Кроме того, риэлтор добавил, что большинство сделок сейчас оформляют в оккупированном Луганске: «Некоторые продают по доверенности, чтобы не рисковать, другие боятся, что им в украинском паспорте поставят печати при выписке ЛНР».

Кроме того, одна из луганчанок добавила, что желающих получать фейковые документы в ее окружении немного: «Украинский паспорт здесь — гарантия хоть каких-то прав».

Она уточнила, что есть и те, «кто любит „русский мир“ и легко прощается с украинским паспортом, так как, по их словам, „ЛНР-вский“ дает преимущества якобы работы в Москве».

Источник: https://donpress.com