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«Будет очень много осадков», - синоптики предупредили о погодных изменениях

07.03.2018 13:02
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«Будет очень много осадков», - синоптики предупредили о погодных изменениях

7 марта, в среду, по всей Украине прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики предупредили о том, что в Украину идет потепление, однако оно будет сопровождаться сильными осадками. 

В ночные часы в западных регионах воздух будет прогреваться уже до нуля градусов, однако на востоке сохранятся морозы, и ночью ожидается до -10 градусов. Впрочем, в дневные часы в восточных областях потеплеет уже до +4 градусов. Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила о том, что 7 марта в Украину придет потепление, и в некоторых регионах, в частности, на юге воздух может прогреться до рекордных 15 градусов тепла.

«Однако, хочу сразу предупредить, что погода будет неустойчивой, с периодическими осадками, ветром и дождем, и снова осадками. Но это уже такая типичная ранняя весна», - сообщила Диденко. По ее словам, начиная с 7 марта, температура продолжит повышаться, и днем воздух больше не будет морозным. 



Теги: Донбасс, погода, дождь, весна
 
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