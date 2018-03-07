Доживут только самые стойкие: украинцам объяснили, когда перестанет дорожать свет

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Тарифы на электроэнергию в Украине можно снизить только через 10-20 лет.
Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.
Он говорит, что за этот период в результате внедрения стимулирующего образования тарифов RAB начнет снижаться тарифная нагрузка на потребителей.
Вовк признался, что после внедрения RAB существенно выросла нагрузка на потребителя. По его словам, улучшить положение дел можно при условии внедрения системы “затраты плюс”.
“При системе “затраты плюс” вся необходимая сумма сразу включается в тариф. Если же выбрать другой вариант (стимулирующее тарифообразование), то включается в тариф лишь амортизация и доходность” – пояснил Вовк.
Он утверждает, что надеяться на первые результаты со снижения тарифов после внедрения RAB украинцы могут только через 8 лет. При условии применения RAB-регулирования коэффициент эффективности будет равняться 1%. По данным главы НКРЭКУ, через 8 лет базовый тариф составит 260 грн.
Вовк говорит, что стоимость электроэнергии для промышленности после внедрения RAB-тарифов не будет выше, чем в Европе.
“На сегодняшний день цена генерации в Украине составляет в текущем квартале 32 евро/МВт. Это средневзвешенная цена для всего трафика нагрузок. Это не цена базовой генерации, это не цена пиковой генерации, это средневзвешенная цена генерации. В то же время, согласно отчету Еврокомиссии, базовая генерация в Европе в среднем стоит 38 евро/МВт”, – заявил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, подорожание, электроэнергия, тарифы
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