Эксперт: Украина не признает законными выборы президента РФ

07.03.2018 20:34

Ситуация с выборами президента России в Крыму будет похожа на ситуацию, когда были выборы в российскую Госдуму. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одной из радиостанций высказал директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко.



Он прогнозирует, что в Крыму будет мало или вообще будут отсутствовать какие-либо международные наблюдатели. Это будет свидетельствовать лишь о том, что статус российского Крыма никто не признает, что остается международный консенсус относительно того, что Крым – незаконно оккупированная украинская территория. Хотя не исключено, что все-таки некоторых своих «друзей» из Европы Путину таки удастся затянуть в Крым, ведь всем известно лояльное отношение к Путину со стороны Греции, Сербии, той же Италии. Также, скорее всего, Путин пригласит так называемых наблюдателей из стран СНГ.



Эксперт отмечает, что касается нашей реакции, то опять же, можно предположить что-то вроде того, как это было после парламентских выборов с такой формулировкой, что «мы не признаем легитимность выборов в Крыму, а значит, ставим под сомнение легитимность выборов в целом. Это единственная верная реакция Украины.