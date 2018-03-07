Молочная продукция в Украине уже никогда не подешевеет

07.03.2018 15:10

Оксана Продан, член комитета Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики, считает, что предложение депутатов о снижении ставки НДС с 20 до 10 процентов для производителей молочной и другой продукции, всеми парламентариями не будет поддержано, но даже, если депутаты поддержат эту инициативу, цены на молочку не снизятся.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR, Продан отметила, что необходимо учитывать спад потребления на внутреннем рынке и тенденции в экспорте. «Мы уже опускали ставку НДС на лекарства, но так и не увидели уменьшения цен в аптеках. Тоже самое может произойти и при снижении ставки налога на молочные продукты. Поэтому я думаю, что понижение НДС требует обсуждения, в том числе и с производителями молока», - подчеркнула Продан.



Налоговые ставки необходимо снизить для того, чтобы украинцы смогли покупать молочку – многие граждане в последнее время отказались от молочной продукции из-за низкой платежеспособности. Однако эксперты считают, что снижение ставки никак не повлияет на цену, и молочная продукция в Украине уже никогда не подешевеет.