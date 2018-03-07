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Мощный шторм сдул Эйфелеву башню, появилось видео
В китайском городе Наньчан штормовой ветер снес установленную перед торговым центром копию Эйфелевой башни
На снятом очевидцем ролике видно, как башню, которую не прикрепили к земле, “швыряет” ветром по площади перед зданием. Высота сооружения неизвестна, но на видео заметно, что оно примерно вдвое выше деревьев, растущих рядом с ней.
Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Наньчана ветром сорвало крышу. Его порывы достигали 30 метров в секунду, что эквивалентно сильному шторму и на одну категорию ниже урагана.
Как сообщала Politeka, в среду, 7 марта, в Украине ожидается мокрый снег и дождь; на западе, днем на Правобережье небольшие осадки. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.
При этом столбик термометра медленно, но уверенно, будет ползти вверх: температуры ночью до 4° мороза – 2° тепла, днем до 0-5° тепла, на юге и крайнем западе 6-10° тепла; в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях ночью 4-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на UPI
Теги: Донбасс, Китай, шторм, Эйфелева башня
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