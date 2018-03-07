"Наших войск там нет": Путин сделал новое заявление по Донбассу

07.03.2018 16:54

Российский лидер заявил, что война в Украине производит на него "очень сильное впечатление"

Президент России Владимир Путин призвал думать о путях урегулирования конфликта на Донбассе, а не о том, откуда у боевиков берется вооружение. Об этом он сказал в документальном фильме "Миропорядок 2018", который основан на нескольких интервью российского лидера.

Российский лидер в очередной раз открестился от причастности России к вооруженному конфликту на востоке Украины.

"Наших войск там нет. Вооружения там достаточно, и на вопрос о том, откуда берется это вооружение, я всегда отвечаю: там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны", – сказал Путин.

Вспоминая слова украинской стороны на "нормандских переговорах" о гибели украинских военных, он сказал: "Это вообще ужасно. Я всегда, когда об этом думаю, на меня производит очень сильное впечатление. Я считаю, что все там наши. Но мне хочется всегда спросить: от каких снарядов и пуль гибнут мирные жители Донбасса?".

В то же время президент РФ пытается умолчать тему снабжения боевиков на Донбассе российским вооружением и призывает больше обращать внимание на то, как прекратить кровопролитие на востоке Украины.

Недавно экс-заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу заявлял, что имеется полно доказательств, что Россия воюет на Донбассе. По его словам, Россия пытается убедить в том, что это полностью местные силы.

В свою очередь представитель США в ОБСЕ отмечал, что российские "гумконвои" доказывают участие РФ в войне в Украине. Гарри Камиан подчеркнул, что эти конвои продолжают открыто нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, войны выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

В ООН констатировали, что с апреля 2014 года по декабрь 2017 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек и более 24 тысяч получили ранения.

Источник: https://www.segodnya.ua