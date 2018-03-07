«Не дождемся»: в 2043 году украинцы получат повышенные пенсии

07.03.2018 14:20

С 2019 года власти Украины собираются ввести в стране накопительные пенсии, и это значит, что все предприниматели и украинцы, работающие по найму, будут отчислять каждый месяц по два процента от своей зарплаты на специальные пенсионные счета, причем каждый год сумма будет расти на один процент, до семи процентов к 2024 году.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, если такой закон будет принят, то лишь к 2043 году начнутся массовые выплаты накопительных пенсий. По словам экономистов, главная проблема — сохранность и приумножение средств будущих пенсионеров в условиях высокой инфляции в Украине. Эксперты не уверены, что через 25 лет украинцы смогут получать достойную пенсию, если будет введена накопительная система.



«50% средств нужно вложить в украинские облигации внутреннего займа, валюту и золото, еще 50% — в ценные бумаги ведущих зарубежных государств (США, Германии, Франции), только тогда деньги будущих пенсионеров не обесценятся. Но, очевидно, наши власти не пойдут на кредитование чужих экономик. Поэтому нынешние накопления через 20—25 лет будут стоить намного меньше, чем сейчас», - считает экономист Александр Охрименко.