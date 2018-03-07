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Платить будут все: владельцев авто но еврономерах ждет болезненный удар

07.03.2018 11:10
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Платить будут все: владельцев авто но еврономерах ждет болезненный удар

Украинцам придется заплатить за автомобили на еврономерах сбор в государственный бюджет.

При этом для российских автомобилей народные депутаты планируют ввести специальный сбор. Об этом сообщил глава парламентского подкомитета по вопросам совершенствования Налогового кодекса, нардеп от “Народного фронта” Александр Кирш.

Он отметил, что после акций протеста комитет пришел к сложному экономическому и политическому консенсусу, решив, что владельцы авто с европейской регистрацией должны заплатить сбор в бюджет. Нардеп утверждает, что сумма будет “символической”.

Кирш также прокомментировал предложение некоторых экспертов вести специальный сбор для машин с иностранной регистрацией, которые пересекают украинскую границу. Он считает, что такой сбор обязательно нужно вводить для автомобилей из РФ.

“Для авто с российскими номерами однозначно можно вводить такой спецсбор. Что касается авто из Польши, Венгрии, Словакии, то эти страны поставляют нам сейчас газ. Поэтому на фоне ухудшения отношений с той же Польшей и Венгрией, введение дополнительных сборов или ограничений нецелесообразно. Такой сбор можно вводить для авто с иностранной регистрацией, исключая страны ЕС”, – считает нардеп.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, автомобиль, налоги
 
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