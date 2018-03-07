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Покупка жилья: что будет с ценами

07.03.2018 20:15
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Покупка жилья: что будет с ценами

Квартиры в Киеве будут дешеветь.

Предложение пока превышает спрос, сказал в комментарии "Обозревателю" глава Национального совета Риелторской палаты Украины Виктор Несин.

"Рынок недвижимости, в частности квартир в столице, находится в таком же состоянии, как и в конце 2017 года. Можно констатировать, что рынок находится в стадии стагнации. Перспектив повышения цен на вторичном рынке я не вижу. То есть рынок в целом стабилен с тенденцией к понижению стоимости. Ведь, как бы там ни было, предложение сегодня превышает спрос", - заявил он.

Эксперт подчеркнул, что первичное жилье покупать выгоднее, ведь его стоимость зафиксирована в национальной денежной единице. Тогда как стоимость "вторички" зафиксирована в долларе.

"Цены на квартиры на первичном рынке - ниже, чем на вторичке. Плюс здесь активно действуют всевозможные программы лояльности. Инвесторы предлагают разные варианты рассрочки", - добавил он.

В то же время, по оценкам эксперта, семье с минимальным доходом купить свое жилье в столице невозможно.

"В моем понимании, если семья зарабатывает от $3 тыс. на двоих в месяц, это позволяет им хотя бы откладывать деньги, чтобы уже через 5-10 лет купить свое жилье", - считает он.

 

Источник: https://from-ua.com 


 
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