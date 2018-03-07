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Политолог пояснил, почему украинским властям стоит пропустить Собчак в Крым

07.03.2018 17:45
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Политолог пояснил, почему украинским властям стоит пропустить Собчак в Крым

Политолог Владимир Фесенко в интервью «Прямому» выразил мнение, что для Киев было бы полезно создать прецеденты, когда известные российские граждане признают принадлежность Крыма Украине, в том числе, на примере Ксении Собчак, журналистке и кандидату на президентскую должность, передает replyua.net.

«Совершенно очевиден один факт: она собирается с целью обратить на себя внимание. Она кандидат на пост президента и старается делать какие-то необычные шаги с целью привлечь внимание к себе и своей избирательной кампании», - отметил он. Вместе с тем, Фесенко уверен, что надо обратить внимание на еще одну проблему: ее нужно пропускать в Крым через Украину

«С моей точки зрения, ответ Климкина прямолинейный. Я выступаю за другие действия, нам нужно создавать прецеденты, когда известные россияне признают украинскую юрисдикцию Крыма. Не нужно просто запрещать, вводить черные списки, однако если мы утверждаем, что Крым украинский, у россиян должна быть возможность посещать Крым через наши учреждения с нашего разрешения. Это также борьба за Крым», - отметил политолог. 



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Собчак
 
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