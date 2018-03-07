Поступление в первый класс: как изменят правила

07.03.2018 07:23

Зачисление детей в начальную школу будет осуществляться на основе территориальной доступности.

Об этом говорится в проекте министерства образования и науки - "Порядке зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования".

В ведомстве рассказали, что в начальная школа (1-4 класс) должна принимать детей, которые живут на территории ее обслуживания. Детям гарантируют право с этой территории учиться в государственной или коммунальной школе. Однако ребенка можно отдать и в другую, если там есть место.

Закрепление за школами территории обслуживания относится к компетенции местных органов власти.

"Итак, понятие "конкурс в первый класс", которое уже много лет вызывает нарекания со стороны родительской общественности, отходит в прошлое", - подчеркнули в министерстве.

Администрация школ и местные органы обязаны будут создать все условия для набора детей со своей "территории" - открыть дополнительные классы, в частности инклюзивныеили специальные, или изменить организацию образовательного процесса - учеба по сменам.

Документы надо подавать до 31 мая.

Если желащих поступить в школу будет больше, чем могут принять, то зачисление будет происходить по критериям, описанным в документе МОН.

"По прогнозам экспертов, количество таких школ в Украине не будет превышать 0,5%", - считают в Минобразования.

Также в проекте описаны механизмы зачисления и перевода учащихся в гимназии (5-9 класс) и лицеи (10-11 класс), а также условия и порядок отчисления обучающихся из учреждений среднего образования.

Министерство предлагает новый порядок для публичного обсуждения до 25 марта 2018 года. Все предложения обещают тщательно проработать и предложить к включению в проект документа.

Источник: https://from-ua.com