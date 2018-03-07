Путин озвучил условия для ядерного удара России

07.03.2018 17:30

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия нанесет ответный ядерный удар только в случае нападения на нее. Об этом он заявил в интервью для фильма Миропорядок 2018, сообщает Корреспондент со ссылкой на Lenta.ru.

"Это называется ответно-встречный удар. Если это решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить", - подчеркнул Путин.

По его словам, вопрос об использовании ядерной кнопки некорректно ставить в отношении России, которая никогда не применяла такое оружие.

"Во-первых, не мы это начали. Напомню, что ядерная бомба, атомная бомба впервые появилась не у нас, а в Соединенных Штатах. Это первое. Второе: мы никогда не применяли ядерного оружия - Соединенные Штаты применили против Японии", - подчеркнул глава РФ.

При этом он подчеркнул, что Москва может применить ядерное оружие только в том случае, если система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует старт ракет противника, рассчитает их траекторию и время падения головных частей на территорию РФ.

Путин также заявил, что ответный ядерный удар России, в случае нападения на нее, приведет мир к катастрофе.

"Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу спросить: а зачем нам такой мир, если там не будет России?" - отметил Путин.

Источник: https://from-ua.com