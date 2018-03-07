Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Саакашвили планирует стать мэром Одессы

07.03.2018 12:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Саакашвили планирует стать мэром Одессы

Экс-глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили надеется стать мэром Одессы.

Так, Саакашвили отметил: «У меня большой долг перед одесситами. После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры».

Также, он уточнил, что во время работы губернатором, у него не было никакого влияния на мэрию Одессы: «У меня вообще никаких полномочий не было по отношению к одесской мэрии. Одесская мэрия полностью в руках бандитов, и эти бандиты прямо носят деньги в администрацию президента каждый месяц».

 

Исочник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Одесса, мэр, Саакашвили
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх