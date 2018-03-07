Саакашвили планирует стать мэром Одессы

07.03.2018 12:15

Экс-глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили надеется стать мэром Одессы.

Так, Саакашвили отметил: «У меня большой долг перед одесситами. После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры».

Также, он уточнил, что во время работы губернатором, у него не было никакого влияния на мэрию Одессы: «У меня вообще никаких полномочий не было по отношению к одесской мэрии. Одесская мэрия полностью в руках бандитов, и эти бандиты прямо носят деньги в администрацию президента каждый месяц».

Исочник: https://donpress.com