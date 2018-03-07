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Собчак просит разрешения на поездку в Крым у украинского посольства

07.03.2018 09:33
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Собчак просит разрешения на поездку в Крым у украинского посольства

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым.
Об этом она заявила прямом эфире радио «Эхо Москвы».

«Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда», — сказала Собчак, отвечая на вопрос о том, собирается ли она как кандидат в президенты РФ съездить в этот регион.

Ранее Собчак заявила, что не планирует проводить избирательную кампанию на полуострове, потому что по ее мнению «Крым был присоединен незаконно».

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Крым, посольство, Собчак
 
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