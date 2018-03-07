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Украинцев предупредили о резких скачках цен на бензин

07.03.2018 12:30
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Украинцев предупредили о резких скачках цен на бензин

Украинское правительство намерено вынести на рассмотрение новшества, которыми предусмотрено введение так называемых заградительных тарифных квот для растущего импорта топлива, передает replyua.net. Чиновники отмечают, что подобные меры якобы направлены на поддержку отечественного производителя нефтепродуктов.

Другого мнения придерживаются участники топливного рынка. Они считают, что предложение ввести заградительные пошлины и упразднить привязку цены украинской нефти к мировым – это просто попытка монополизации рынка одним игроком, а именно фактическим владельцем Кременчугского НПЗ и фактическим же куратором «Укрнафты» — Игорем Коломойским.

«В минувшем году Кременчугский НПЗ, фактический контроль над которым осуществляет группа «Приват», нарастил выпуск бензинов А-92 и А-95 благодаря увеличению загрузки мощностей азербайджанской нефтью. На рынке бензинов, чье потребление сокращается, дополнительные объемы могут быть не востребованы. Опасаясь отсутствия спроса на свою продукцию, группа «Приват» инициирует заградительные пошлины. Если реализовать эту идею, литр бензина подорожает на три гривны», — уверены эксперты. 



Теги: Украина, Донбасс, цена, бензин
 
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