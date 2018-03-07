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Украинцы теперь могут онлайн покупать билеты на поезда в Польшу
Пока что эта опция доступна для двух поездов.
Жители Украины получили возможность через интернет покупать железнодорожные билеты на международные рейсы. Исполняющий обязанности председателя ПАО «Укрзалізниця» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook написал о том, что 5 марта стартовала онлайн-продажа билетов на два поезда: № 36/35 «Одесса — Перемышль» и № 753/754 «Ковель — Хелм».
Эту опцию внедрили для более комфортной покупки билетов, ведь по статистике пассажиры покупают более 40% билетов через интернет.
Евгений Кравцов уточнил, что такой сервис будет доступен для всех международных рейсов.
- К сожалению, из-за технических и бюрократических моментов эта опция внедряется не так быстро, как нам хотелось бы. Но у нас есть четкая цель: онлайн-продажа билетов на все международные поезда. И продолжаем работу в этом направлении, — добавил глава ведомства.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Польша, билеты
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