Украинцы теперь могут онлайн покупать билеты на поезда в Польшу

07.03.2018 13:15

Пока что эта опция доступна для двух поездов.



Жители Украины получили возможность через интернет покупать железнодорожные билеты на международные рейсы. Исполняющий обязанности председателя ПАО «Укрзалізниця» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook написал о том, что 5 марта стартовала онлайн-продажа билетов на два поезда: № 36/35 «Одесса — Перемышль» и № 753/754 «Ковель — Хелм».



Эту опцию внедрили для более комфортной покупки билетов, ведь по статистике пассажиры покупают более 40% билетов через интернет.

Евгений Кравцов уточнил, что такой сервис будет доступен для всех международных рейсов.



- К сожалению, из-за технических и бюрократических моментов эта опция внедряется не так быстро, как нам хотелось бы. Но у нас есть четкая цель: онлайн-продажа билетов на все международные поезда. И продолжаем работу в этом направлении, — добавил глава ведомства.

Источник: http://zi.dn.ua