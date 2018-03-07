В «Газпроме» объяснил причину возврата «Нафтогазу» предоплаты за газ

07.03.2018 18:00

Российский «Газпром» вернул НАК «Нафтогаз Украины» предоплату за март из-за того, что полученное от украинской компании дополнение к контракту на поставку газа не соответствовало решению Стокгольмского арбитража.

Заместитель главы правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что подписанное «Нафтогазом» дополнение к контракту компания получила в феврале, вместе с тем, оно не вполне отвечало решению арбитража за декабрь.

Так, в «Газпроме» заявили, что в дополнении был ряд дополнительных условий, которые российский концерн не готов согласовать. Медведев подчеркнул: «Именно поэтому „Газпром“ и вернул деньги».

Источник: https://donpress.com