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В Кабмине рассказали, когда военные получат повышенные пенсии
Уже во второй половине марта военным будут выплачивать пересчитанные пенсии военнослужащим. Основные же выплаты будут осуществляться с 1 апреля.
Такое заявление сделала пресс-служба Кабинета министров Украины. Розенко заверял, что все военные пенсионеры получат пересчитанные пенсии к середине апреля 2018 года.
Пенсии начнут пересчитывать начиная с 1 января 2018 года. Таким образом, пенсионеры получат выплаты за период с начала года по апрель включительно. Пересчет будет основываться на данных ведомств, где пенсионеры проходили службу. Специально обращаться в пенсионный фонд необходимости нет.
В ходе пересчет будут принимать во внимание оклад по должности, оклад по спецзванию и надбавки за выслугу лет. Рядовым и командному составу органов внутренних дел будут пересчитывать пенсии отдельно. Для них будут принимать во внимание еще и ежемесячные доплаты и премии.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, военные, Кабмин, пенсии
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