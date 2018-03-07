В Минфине рассказали, когда в Украине поднимется минимальная зарплата

07.03.2018 16:37

По результатам первых шести месяцев текущего года в Украине власти страны примут решение относительно повышения размера минимальной зарплаты до 4100 гривен. Как передает replyua.net, об этом глава Министерства финансов Александр Данилюк заявил в интервью интернет-сайту ubr.ua. При этом он уточнил, что решение относительно нового размера минималки будет приниматься с учетом реальных возможностей экономики, рынка труда и бюджета.



«Я являюсь сторонником того, чтобы решение этого вопроса было максимально рыночным, а не административно. Это совершенно не означает, что повышение минимальной зарплаты - это однозначно плохо", - отметил министр.



Помимо этого, руководитель украинского финансового ведомства акцентировал внимание на том, что рост размера минимальной зарплаты способствует увеличению уровня уплаты налогов. В свою очередь, это помогает в борьбе с теневой экономикой и уменьшить» «серую» составляющую зарплат. К тому же, говорит Данилюк, в борьбе с экономикой помогает эффективная работа ГФС.