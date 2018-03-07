В ОРЛО во время движения сгорел автобус

07.03.2018 12:45

Вчера в оккупированном Хрустальном сгорел автобус.

Пресс-служба «МЧС ЛНР» сообщает: «6 марта в 13:20 в службу 101 Красного Луча поступило сообщение о загорании автобуса на пересечении улиц Магистральной и Павловской. Звонил водитель, который сообщил, что он и 18 пассажиров эвакуировались из транспортного средства самостоятельно. Водитель с помощью огнетушителя и снега попытался справиться с загоранием, но после неудачных попыток позвонил в службу спасения».

По данным, когда сотрудники «МЧС» прибыли на место происшествия, то заметили открытое горение по всей площади автобуса. При этом за 20 минут пожар был ликвидирован, однако автобус огнем уничтожен полностью.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Источник: https://donpress.com