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В Украине ответили Собчак, что нужно для того, чтобы попасть в аннексированный Крым
Во вторник, 6 марта, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, заявила, что российский журналист, кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак может приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины после проверок в соответствующих органах, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии».
В частности Джепппар заявила: «Она, как гражданка России, соответственно, как иностранный гражданин, имеет право въезда на территорию Крыма через материковую Украину. Для этого есть постановление, регламентирующее пересечение админграницы для иностранных граждан. Такие документы подаются в миграционную службу, которая вправе рассматривать такие документы до пяти суток, прежде чем выдать соответствующий пропуск». При этом чиновник отметила, что если в результате проверки окажется, что Ксения Собчак посещала Крым через закрытые пункты пропуска, то «ей могут запретить въезд даже на территорию материковой Украины».
А вот пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько, в свою очередь, поспешил заявить, что не вправе комментировать информацию о намерении Собчак посетить Крым, так как «эта информация является конфиденциальной».
Теги: Украина, Донбасс, Крым, выборы президента, Собчак
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