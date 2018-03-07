Впервые за 3 года: украинские аптеки ждут проверки

07.03.2018 22:00

Ранее это было запрещено на законодательном уровне, что привело к спекуляциям.



В 2018 году Гослекслужба впервые за 3 года проверять деятельность аптек и лекарства, которые они реализуют. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 5632.com.ua.



Вступило в силу постановление Кабмина №1104 от 18.12.2017 г.., которое дает возможность в этом году начать систематические и плановые проверки аптечных учреждений, то есть деятельность аптек в полном объеме.



«Более 3 лет аптечные учреждения и лекарственные средства, которые они реализовали, были практически вне контроля. То есть недобросовестные участники рынка имели основания этим реально злоупотреблять. И речь здесь идет не только о качестве или фальсификации лекарств, но и об отсутствии контроля за ценами на медикаменты. Понимая эти проблемы, был снят мораторий на проверки аптек », - отметил заместитель министра Роман Илык.



В августе 2014 был введен мораторий на проверки малого бизнеса. Закон «Об особенности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» предусматривал полный запрет всех плановых проверок, в том числе и аптечных учреждений. Несмотря на то, что аптеки будут проверять, общегосударственный мораторий на проверки малого бизнеса продолжает свое действие в 2018 году.