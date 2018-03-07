Журналист: Большой войны на Донбассе избежать не удастся

07.03.2018 10:55

Прекращение конфликта на Донбассе при помощи политических методов невозможно, поэтому стоит готовиться к тому, что на востоке Украины начнется «вторая серия» войны за суверенитет украинского государства.

Как передает replyua.net, об этом в интервью «Эхо Москвы» заявил российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко. По его словам, украинские власти заинтересованы в международной миротворческой миссии на Донбассе, так как в результате конфликта каждый год гибнет примерно 500 человек.



В то же время журналист предположил, что Кремль может пойти на новый виток войны на Донбассе.



«Когда жить станет хуже, жить станет скучнее. Само собой, для диктатора нет лучшего способа отвлечения внимания, чем военные действия. И Донбасс в этом плане является первым кандидатом. Однозначно. И я считаю, что еще какая-то достаточно большая война на Донбассе все-таки еще будет. Я думаю, что вот эти перманентные обстрелы и перемирие – это просто пока пауза», – считает Бабченко. С его слов, Донбасс может стать для российского президента Владимира Путина картой во внешнеполитической игре.