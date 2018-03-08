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Дожди с мокрым снегом: что ожидает Украину 8 марта

08.03.2018 11:47
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Дожди с мокрым снегом: что ожидает Украину 8 марта

Сегодня, 8 марта, в Украине ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Об этом сообщают специалисты Украинского гидрометеорологического центра.
Ожидается, что ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/с. Ночью и утром в стране туман, а в северных, восточных, большинстве центральных областей гололед. Также на востоке Украины местами будет налипание мокрого снега. Ожидается, что на дорогах, кроме южной части страны, будет гололедица. Температура ночью от 2° тепла до 3 ° мороза; днем 0-5° тепла, в южных и западных областях 6-11° тепла, а в Крыму до 15°.



Теги: Украина, Донбасс, погода, снег, дождь
 
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