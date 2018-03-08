Люнгман озвучил, что МВФ ожидает от Украины

08.03.2018 20:59

Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что МВФ ожидает от украинской власти масштабной земельной реформы. Люнгман заявил, что пришло время ввести рынок земли. Как сообщает "Диалог.UA", МВФ ждет подачи законопроекта в Верховную Раду о масштабной земельной реформе.

По словам главы представительства Международного валютного фонда, земельная реформа остается одним их ключевых элементов программы реформ, поддерживаемых МВФ. "В середине прошлого года мы согласились с тем, что для подготовки земельной реформы нужно больше времени, ведь она должна быть успешной", – напомнил он. Петр Порошенко, выступая с посланием к Верховной Раде 7 сентября 2017 года, призывал народных депутатов одобрить земельную реформу хотя бы в уме и в сердце. Гарант отметил, что как государственный деятель при одобрении решений должен учитывать общественное мнение, которое, сейчас, к сожалению, сформировали популисты. "Я не собираюсь выдавливать из Верховной Рады земельную реформу, не буду этого делать. Но прошу одобрить хотя бы устно, в уме, в сердце, политическое решение в ее пользу, принять такие законы, которые хотя бы снимут фобии, которые учтут все предостережения, определят минимальную цену, но дадут свободу украинскому селянину", – сказал президент.